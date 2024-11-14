Global Media Group организовал совместный тренинг с Глобальным договором ООН

Global Media Group организовал тренинг на тему "Язык устойчивости для медиа" в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании с Глобальным договором ООН.

Global Media Group организовал тренинг на тему "Язык устойчивости для медиа" в рамках подписанного меморандума о взаимопонимании с Глобальным договором ООН.

Как сообщает Report, тренинг организован в "зеленой зоне" COP29 и обеспечивает более активное участие Global Media Group на международных платформах в области устойчивого развития.

Мероприятие также призвано поспособствовать продвижению устойчивого развития через медиа, поддержке представителей медиа в создании более эффективного и информативного контента по вопросам устойчивости и изменения климата, а также более активному информированию общественности в климатических вопросах.

Спикер тренинга, глава отдела коммуникаций Глобального договора ООН Винн Боелт поделился международным опытом с сотрудниками медиаорганизаций, входящих в Global Media Group, подчеркнув ответственность медиа в освещении вопросов изменения климата и устойчивого развития.

"СМИ играют важную роль в информировании общественности, особенно в освещении климатических проблем. Медиа повышают осведомленность общества и стимулируют коллективные действия для устойчивого будущего, оказывая влияние на более широкую аудиторию. Шаги и обязательства Global Media Group важны не только для Азербайджана, но и для достижения глобальных целей устойчивого развития", - сказал он.

Председатель правления Global Media Group Эльнур Абдуллаев отметил, что партнерство компании с Глобальным договором ООН является важным шагом для ее развития компании и входящих в нее организаций.

"Тренинг подтверждает обязательства Global Media Group в области устойчивого развития и демонстрирует решимость играть активную роль на национальном и международном уровне в борьбе за зеленое будущее. Мы стремимся повысить осведомленность об устойчивом будущем как внутри компании, так и в обществе, усиливая просветительскую работу в этом направлении", - отметил он.

Напомним, что 9 октября этого года Global Media Group подписал меморандум о взаимопонимании с Глобальным договором ООН. Согласно документу, соответствующие организации будут совместно осуществлять мероприятия по продвижению устойчивых бизнес-практик и 10 принципов Глобального договора ООН в обществе.

О Global Media Group

Global Media Group - один из крупнейших медиахолдингов Азербайджана, начал свою деятельность в 2017 году. В Global Media Group входят телеканалы, информационные агентства, новостные порталы, газеты и другие компании, работающие в Азербайджане и за рубежом. Более подробная информация доступна на сайте http://www.gmg.az/ или страницы компании в различных социальных сетях ( Facebook | Instagram | LinkedIn ).

О Глобальном договоре ООН

Глобальный договор, основанный по инициативе ООН в 2000 году, является инициативой корпоративной устойчивости, объединяющей более 15 тыс. бизнес-структур и 3 800 небизнес-партнеров в более чем 160 странах. Из Азербайджана к этой инициативе уже присоединились ведущие компании, такие как SOCAR, AzInTelecom, Azerbaijan Airlines, PASHA Technology, Azercell, Neqsol Holding, Pasha Bank и другие.

Более подробная информация доступна о Глобальном договоре доступна на сайте https://unglobalcompact.org .

Фото: Самира Гасанова