Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили подготовку к COP29

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Турции со своим узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети "Х".

"На полях Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым. В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества в области экономики, торговли, обсудили подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 и ситуацию в регионе", - говорится в сообщении МИД.