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Главный советник ЕС по энергодипломатии: COP29 может стать очень важным примером для всего мира

Главный советник ЕС по энергодипломатии: COP29 может стать очень важным примером для всего мира Для успешного проведения СОР29 существует необходимость решения трех основных вопросов.
COP29
22 мая 2024 г. 12:05
Главный советник ЕС по энергодипломатии: COP29 может стать очень важным примером для всего мира

Для успешного проведения СОР29 существует необходимость решения трех основных вопросов.

Как передает Report, об этом главный советник ЕС по энергетической дипломатии Тибор Стелбацки заявил, выступив в формате видеообращения на мероприятии "COP 29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA.

"Со стороны ЕС мы видим три важных вопроса, которые необходимо реализовать для успешного проведения COP29 в Баку. Первое-это, безусловно, национальные обязательства для борьбы с климатическими изменениями (NDC). Второй вопрос- это реализация всех выводов Глобального обзора в Дубае в рамках COP28. И третье - добиться правильного климатического финансирования",- сказал Тибор Стелбацки.

"Проведение COP29 может стать очень важным примером для всего мира",- добавил он.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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Версия на английском языке EU's top adviser on energy diplomacy: COP29 can be very important example for whole world
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin enerji diplomatiyası üzrə baş məsləhətçisi: COP29 bütün dünya üçün çox mühüm nümunə ola bilər

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