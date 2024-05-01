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Главный переговорщик по COP29 назвал приоритеты работы председательства

Главный переговорщик по COP29 назвал приоритеты работы председательства Главный переговорщик, замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев рассказал об основных направлениях работы команды COP29 и отметил, что процесс по заключительным документам конференции пока не начался.
COP29
1 мая 2024 г. 16:38
Главный переговорщик по COP29 назвал приоритеты работы председательства

Главный переговорщик, замминистра иностранных дел Ялчин Рафиев рассказал об основных направлениях работы команды COP29 и отметил, что процесс подготовки заключительных документов конференции пока не начался.

Как сообщает Report, об этом он заявил на заседании "Устойчивый путь к зеленому будущему: совместная деятельность во время и после COP29" в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу, который сегодня начал свою работу в Баку.

"В настоящее время команда COP29 работает по трем основным направлениям по субстантивным вопросам. Во-первых, подготовка к переговорному процессу. Пока переговорный процесс по заключительным документам COP29 не начался, но в целях подготовки к этому ведутся активные консультации, в том числе с участниками, не являющимися сторонами конференции сторон, и с различными государствами, для изучения их позиции", - сказал он.

"В качестве второго направления мы получили и проанализировали информацию об инициативах председательства COP29 и других стран и организаций. На их основе готовим повестку дня своей деятельности. И, наконец, третье направление - меры, которые должен предпринять Азербайджан на национальном уровне, чтобы показать пример в глобальном масштабе. В этом направлении также проводятся консультации", - сказал Рафиев.

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Версия на азербайджанском языке COP29-un Baş danışıqçısı sədrliyin prioritetlərini açıqlayıb

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