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Рафиев: Саммит лидеров на COP29 позволил определить политическое направление дальнейших обсуждений

Рафиев: Саммит лидеров на COP29 позволил определить политическое направление дальнейших обсуждений Саммит мировых лидеров на COP29 стал важной возможностью определить политическое направление на следующие две недели конференции.
COP29
14 ноября 2024 г. 13:50
Рафиев: Саммит лидеров на COP29 позволил определить политическое направление дальнейших обсуждений

Саммит мировых лидеров на COP29 стал важной возможностью определить политическое направление на следующие две недели конференции.

Как передает Report, об этом главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев заявил в четверг на пресс-конференции на COP29 в Баку.

Рафиев напомнил, что в саммите приняли участие 80 мировых лидеров, включая глав государств и правительств, которых объединяет общая цель - достичь консенсуса и придать импульс действиям в области изменения климата.

"Мы [команда COP29] приложили особые усилия, чтобы голоса малых островных развивающихся государств были услышаны на самом высоком уровне, организовав специальное мероприятие в рамках конференции. Мы выслушали представителей сообществ, которые находятся на передовой борьбы с последствиями изменения климата. Они говорили о необратимых потерях и напомнили нам о важности реализации плана по повышению амбициозности и активизации действий. И они вновь дали понять, что для успеха нужны коллективные усилия”, - сказал он.

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