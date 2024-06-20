Главный переговорщик COP29: Привлечение частного сектора в климатическую повестку очень важно

Привлечение частного сектора в климатическую повестку имеет очень большую значимость.

Привлечение частного сектора в климатическую повестку имеет очень большое значение.

Как сообщает Report, об этом главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев сказал, выступая на панельной дискуссии входе встречи высокого уровня "Путь к COP29: Устойчивое и прочное будущее" в Баку.

"Мы не должны полагаться только на государственные средства. Определенно нужно привлечь к этому вопросу и частный сектор. Для этого важны два направления - потенциальные инвесторы в некоторых странах, а также корпоративная социальная ответственность", - сказал Рафиев.