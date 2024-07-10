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Главный переговорщик COP29 и посол Азербайджана встретились с официальными лицами Бельгии

Главный переговорщик COP29 и посол Азербайджана встретились с официальными лицами Бельгии Главный переговорщик 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Ялчын Рафиев и посол Азербайджана в Брюсселе Вагиф Садыгов провели ряд встреч с официальными лицами Бельгии.
COP29
10 июля 2024 г. 21:38
Главный переговорщик COP29 и посол Азербайджана встретились с официальными лицами Бельгии

Главный переговорщик 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Ялчын Рафиев и посол Азербайджана в Брюсселе Вагиф Садыгов провели ряд встреч с официальными лицами Бельгии.

Как передает Report, об этом сообщается на странице COP29 в соцсети Х.

"Главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев и посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства в Европейском Союзе (ЕС) Вагиф Садыгов провели позитивные дискуссии со специальным посланником Бельгии по вопросам климата и окружающей среды Люком Джейкобсом и главой бельгийской делегации в РКИК ООН Питером Виттоком", - говорится в публикации.

О деталях встречи не сообщается.

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Версия на азербайджанском языке COP29-un baş danışıqçısı və Azərbaycan səfiri Belçikanın rəsmiləri ilə görüşüblər

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