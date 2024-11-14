Ялчын Рафиев: Азербайджан распахнул двери для всех желающих участвовать в конструктивных дискуссиях

Азербайджан распахнул двери для всех, кто желает участвовать в конструктивных и плодотворных климатических дискуссиях.

Азербайджан распахнул двери для всех, кто желает участвовать в конструктивных и плодотворных климатических дискуссиях.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в четверг заявил главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев, отвечая на вопрос французского журналиста о решении министра экологии Франции отменить свою поездку в Баку.

По его словам, Азербайджан, как председатель COP29, обеспечил инклюзивность всех процессов для достижения положительного результата.

"Мы приняли у себя более 80 мировых лидеров, здесь собрались сотни министров, и мы постарались, чтобы переговорный процесс был действительно инклюзивным. Мы распахнули двери для всех, кто хочет присоединиться к конструктивным и плодотворным дискуссиям. Наши двери остаются открытыми, и мы надеемся, что все присутствующие здесь имеют общее намерение — участвовать в коллективных усилиях для достижения положительного результата, который, в первую очередь, поможет развивающимся странам в удовлетворении их потребностей и приоритетов", — сказал он.