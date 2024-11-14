О нас

Ялчын Рафиев: Азербайджан распахнул двери для всех желающих участвовать в конструктивных дискуссиях

Ялчын Рафиев: Азербайджан распахнул двери для всех желающих участвовать в конструктивных дискуссиях Азербайджан распахнул двери для всех, кто желает участвовать в конструктивных и плодотворных климатических дискуссиях.
COP29
14 ноября 2024 г. 13:58
Ялчын Рафиев: Азербайджан распахнул двери для всех желающих участвовать в конструктивных дискуссиях

Азербайджан распахнул двери для всех, кто желает участвовать в конструктивных и плодотворных климатических дискуссиях.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в четверг заявил главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев, отвечая на вопрос французского журналиста о решении министра экологии Франции отменить свою поездку в Баку.

По его словам, Азербайджан, как председатель COP29, обеспечил инклюзивность всех процессов для достижения положительного результата.

"Мы приняли у себя более 80 мировых лидеров, здесь собрались сотни министров, и мы постарались, чтобы переговорный процесс был действительно инклюзивным. Мы распахнули двери для всех, кто хочет присоединиться к конструктивным и плодотворным дискуссиям. Наши двери остаются открытыми, и мы надеемся, что все присутствующие здесь имеют общее намерение — участвовать в коллективных усилиях для достижения положительного результата, который, в первую очередь, поможет развивающимся странам в удовлетворении их потребностей и приоритетов", — сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi