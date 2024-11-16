Главный переговорщик COP29: Альянс футбольных клубов за климат станет примером для мирового сообщества

Главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев высоко оценил инициативу создания Альянса футбольных клубов за климат, инициированного ФК "Карабах" в рамках COP29.

Главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев высоко оценил инициативу создания Альянса футбольных клубов за климат, инициированного ФК "Карабах" в рамках COP29.

Как сообщает Report, выступая на встрече с командами, которые войдут в этот Альянс, Рафиев отметил, что футбольное сообщество играет важную роль в борьбе с изменением климата.

Он поблагодарил Ассоциацию европейских клубов за поддержку инициативы и подчеркнул важность привлечения всех сторон к решению климатических проблем.

"Изменение климата угрожает миллиардам людей. Для достижения глобальной цели по удержанию повышения температуры в пределах 1,5°C необходимо повысить амбиции и принять меры. Альянс футбольных клубов демонстрирует силу футбола как платформы для информирования и мобилизации миллионов болельщиков в поддержку климатических действий", - заявил главный переговорщик COP29.

Рафиев подчеркнул, что футбол оказывает влияние в глобальном масштабе, включая строительство стадионов, логистику и передвижения болельщиков.

Он отметил, что декларация, которую подпишут футбольные клубы, является не просто документом, а обещанием будущим поколениям. "Эта инициатива объединяет нас в борьбе за устойчивое будущее, защищая не только любимый спорт, но и всю планету", - добавил Рафиев.