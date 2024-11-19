О нас

Главный переговорщик COP29: Адаптация сегодня стала насущной необходимостью

Главный переговорщик COP29: Адаптация сегодня стала насущной необходимостью Адаптация это уже не дополнительный аспект климатической повестки дня, а насущная необходимость.
COP29
19 ноября 2024 г. 16:00
Главный переговорщик COP29: Адаптация сегодня стала насущной необходимостью

Адаптация это уже не дополнительный аспект климатической повестки дня, а насущная необходимость.

Как сообщает Report, об этом сказал главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев на мероприятии "Прогресс в разработке и реализации национальных планов адаптации: ускорение адаптационных мер" в рамках COP29.

По его словам, последствия изменения климата ощущаются с растущей интенсивностью в разных регионах мира, и приводят к возникновению различных проблем – от повышения уровня моря до экстремальных погодных явлений, засухи и наводнений. Мы должны ускорить глобальные усилия по адаптации, уделить этому вопросу должное внимание, сказал Рафиев.

Он добавил, что Национальные планы адаптации (NAP), как важный инструмент обеспечения устойчивости к изменению климата, имеют решающее значение для повестки климатической адаптации.

"По мере приближения к этапу 2025 года, когда ожидается, что все стороны завершат работу над NAP, мы вновь напоминаем о необходимости ускорить действия и достичь реального прогресса. NAP позволяют странам лучше понять свою уязвимость, мобилизовать необходимые ресурсы и в конечном итоге укрепить свою устойчивость к изменению климата", - сказал Рафиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: "Adaptasiya iqlim gündəmində əlavə seçim deyil, təcili zərurətdir"

Экслюзивные новости

Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
19 ноября 2024 г. 13:29
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
Нигерийский министр: Мы сосредоточены на важной теме финансирования
19 ноября 2024 г. 12:57
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
Зеленая энергия и гидроэлектростанции: как Азербайджан и Кыргызстан планируют развивать энергосотрудничество - ИНТЕРВЬЮ
19 ноября 2024 г. 10:17
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
ISO включит климатологию в технические стандарты в различных областях
18 ноября 2024 г. 14:46
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
Джон Балбус: Изменения климата учитываются в программах поддержки и защиты здоровья детей
18 ноября 2024 г. 13:40
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
Серик Бекмаганбетов: Нам нужно объединить усилия, чтобы Каспий не повторил судьбу Аральского моря
18 ноября 2024 г. 12:29
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
Ахмад Мохаммед Аль Сада: Катар и Азербайджан могут сотрудничать в области экологии и устойчивого развития
18 ноября 2024 г. 10:59
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi