Главный переговорщик COP29: Адаптация сегодня стала насущной необходимостью

Адаптация это уже не дополнительный аспект климатической повестки дня, а насущная необходимость.

Адаптация это уже не дополнительный аспект климатической повестки дня, а насущная необходимость.

Как сообщает Report, об этом сказал главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев на мероприятии "Прогресс в разработке и реализации национальных планов адаптации: ускорение адаптационных мер" в рамках COP29.

По его словам, последствия изменения климата ощущаются с растущей интенсивностью в разных регионах мира, и приводят к возникновению различных проблем – от повышения уровня моря до экстремальных погодных явлений, засухи и наводнений. Мы должны ускорить глобальные усилия по адаптации, уделить этому вопросу должное внимание, сказал Рафиев.

Он добавил, что Национальные планы адаптации (NAP), как важный инструмент обеспечения устойчивости к изменению климата, имеют решающее значение для повестки климатической адаптации.

"По мере приближения к этапу 2025 года, когда ожидается, что все стороны завершат работу над NAP, мы вновь напоминаем о необходимости ускорить действия и достичь реального прогресса. NAP позволяют странам лучше понять свою уязвимость, мобилизовать необходимые ресурсы и в конечном итоге укрепить свою устойчивость к изменению климата", - сказал Рафиев.