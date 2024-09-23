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Ялчин Рафиев: 60% мирового потенциала солнечной энергии - в Африке, но на ее долю приходится лишь 1% глобальных инвестиций

Ялчин Рафиев: 60% мирового потенциала солнечной энергии - в Африке, но на ее долю приходится лишь 1% глобальных инвестиций В процессе привлечения частного сектора к формированию климатического финансирования имеется большой пробел.
COP29
23 сентября 2024 г. 18:19
Ялчин Рафиев: 60% мирового потенциала солнечной энергии - в Африке, но на ее долю приходится лишь 1% глобальных инвестиций

В процессе привлечения частного сектора к формированию климатического финансирования имеется большой пробел.

Об этом в интервью Report заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики и главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

По его словам, частный сектор играет три основные роли в климатических вопросах.

"Во-первых, это учет экологического фактора в деятельности компаний, некоторые компании это делают, другие берут с них пример. Во-вторых, это корпоративная социальная ответственность, то есть компания зарабатывает деньги от своей коммерческой деятельности и тратит определенную часть заработанных денег на проекты, связанные с климатом. В-третьих, самым важным фактором остается инвестиционный. Здесь существует очень большой пробел, одной из основных причин которого порой выступает неправильная оценка рисков", - сказал Рафиев.

Он отметил, что представители частного сектора, намеревающиеся инвестировать в развивающиеся страны, воздерживаются от своих планов если видят риск в отношении устойчивости инвестиций в этой стране.

"К примеру, 60% мирового потенциала солнечной энергии сосредоточено в Африке, но только 1% глобальных инвестиций в солнечную энергию приходится на долю Африки. Это потому, что представители частного сектора считают рискованным вкладывать средства в Африку. Фонд действий по климатическому финансированию, который создаст Азербайджан, как раз и служит этой цели. То есть фонд будет предоставлять гарантии для инвестиций частного сектора в развивающиеся страны", - сказал главный переговорщик COP29.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Baş danışıqçı: Günəş enerjisi potensialının 60 %-i Afrikada cəmləşsə də, bu sahəyə qoyulan investisiyaların cəmi 1 %-i Afrikanın payına düşür

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