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Главный исполнительный директор COP29 принял участие в конференции CERAWeek

Главный исполнительный директор COP29 принял участие в конференции CERAWeek Заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 по Азербайджану Эльнур Солтанов принял участие в ежегодной конференция по энергетике CERAWeek в США.
COP29
20 марта 2024 г. 11:49
Главный исполнительный директор COP29 принял участие в конференции CERAWeek

Заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов принял участие в ежегодной конференции по энергетике CERAWeek в США.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице COP29 в социальной сети "Х".

"Обращаясь к участникам CERAWeek, главный исполнительный директор СОР29 Эльнур Солтанов рассказал об усилиях Азербайджана по декарбонизации энергетического сектора. COP29 будет поддерживать усилия по выполнению, расширению и наращиванию масштабов глобальных обязательств, опираясь на прогресс, достигнутый на COP28 для продвижения энергетического перехода", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29-un baş icraçı direktoru "CERAWeek" konfransında iştirak edib

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