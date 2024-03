Главный исполнительный директор COP29 принял участие в конференции CERAWeek

Заместитель министра энергетики, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов принял участие в ежегодной конференции по энергетике CERAWeek в США.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице COP29 в социальной сети "Х".

"Обращаясь к участникам CERAWeek, главный исполнительный директор СОР29 Эльнур Солтанов рассказал об усилиях Азербайджана по декарбонизации энергетического сектора. COP29 будет поддерживать усилия по выполнению, расширению и наращиванию масштабов глобальных обязательств, опираясь на прогресс, достигнутый на COP28 для продвижения энергетического перехода", - говорится в сообщении.