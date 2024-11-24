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Глава ЮНЕП: На COP29 в Баку заложен фундамент, на котором мы будем отстраиваться

Глава ЮНЕП: На COP29 в Баку заложен фундамент, на котором мы будем отстраиваться В Баку на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) был заложен фундамент, на котором мы будем отстраиваться.
COP29
24 ноября 2024 г. 13:12
Глава ЮНЕП: На COP29 в Баку заложен фундамент, на котором мы будем отстраиваться

В Баку на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) был заложен фундамент, на котором мы будем отстраиваться.

Как передает Report, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен по итогам COP29 в Баку.

Она отметила, что ООН должна добиваться более прозрачного и инклюзивного финансирования в борьбе с изменением климата, особенно в развивающихся странах.

"Настало время климатического кризиса. В ходе COP29 было достигнуто соглашение. Это происходит в то время, когда наука говорит нам, что без действий климатические последствия только усилятся. На COP29 был заложен фундамент, на котором мы будем отстраиваться.

<...> Программа ООН по окружающей среде продолжит работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить распределение финансирования наиболее эффективным способом с максимальным воздействием на местах для сообществ, которые в нем нуждаются больше всего", - подчеркнула директор программы", - подчеркнула И.Андерсен.

Напомним, что на COP29 в Баку по итогам продолжавшихся до поздней ночи переговоров был достигнут прорывной консенсус о создании нового климатического финансового ориентира - "Цели финансирования Баку" (Baku Finance Goal).

Механизм предусматривает мобилизацию $1,3 трлн ежегодно для развития климатических проектов в развивающихся странах к 2035 году.

Центральной частью новой цели является обязательство развитых стран выделять не менее $300 млрд в год на климатические проекты для развивающихся государств. Это в три раза превышает прежнюю цель в $100 млрд, установленную ранее.

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Версия на азербайджанском языке UNEP rəhbəri: Bakıda COP29-da quracağımız gələcəyin təməli qoyulub

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