Глава ЮНЕП: На COP29 в Баку заложен фундамент, на котором мы будем отстраиваться

В Баку на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) был заложен фундамент, на котором мы будем отстраиваться.

В Баку на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) был заложен фундамент, на котором мы будем отстраиваться.

Как передает Report , об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен по итогам COP29 в Баку.

Она отметила, что ООН должна добиваться более прозрачного и инклюзивного финансирования в борьбе с изменением климата, особенно в развивающихся странах.

"Настало время климатического кризиса. В ходе COP29 было достигнуто соглашение. Это происходит в то время, когда наука говорит нам, что без действий климатические последствия только усилятся. На COP29 был заложен фундамент, на котором мы будем отстраиваться.

<...> Программа ООН по окружающей среде продолжит работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить распределение финансирования наиболее эффективным способом с максимальным воздействием на местах для сообществ, которые в нем нуждаются больше всего", - подчеркнула директор программы", - подчеркнула И.Андерсен.

Напомним, что на COP29 в Баку по итогам продолжавшихся до поздней ночи переговоров был достигнут прорывной консенсус о создании нового климатического финансового ориентира - "Цели финансирования Баку" (Baku Finance Goal).

Механизм предусматривает мобилизацию $1,3 трлн ежегодно для развития климатических проектов в развивающихся странах к 2035 году.

Центральной частью новой цели является обязательство развитых стран выделять не менее $300 млрд в год на климатические проекты для развивающихся государств. Это в три раза превышает прежнюю цель в $100 млрд, установленную ранее.