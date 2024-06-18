О нас

Глава ВОЗ: Климатический кризис также означает кризис здравоохранения

Глава ВОЗ: Климатический кризис также означает кризис здравоохранения Климатический кризис также означает кризис здравоохранения.
COP29
18 июня 2024 г. 10:01
Глава ВОЗ: Климатический кризис также означает кризис здравоохранения

Климатический кризис также означает кризис здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время видеообращения к участникам ежегодно проводимого перед COP глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего" в Баку.

Он отметил, что климатические изменения не обходятся без последствий для здоровья человека: "Без общих усилий эта проблема будет еще более усугубляться".

Глава ВОЗ подчеркнул, что организация тесно сотрудничает с Азербайджаном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке WHO director-general: Climate crisis also means health crisis
Версия на азербайджанском языке ÜST rəhbəri: İqlim böhranı səhiyyə böhranı da deməkdir

Другие новости из категории

Спецпредставитель COP28: Важно работать над финансированием в области климата и здравоохранения
Спецпредставитель COP28: Важно работать над финансированием в области климата и здравоохранения
18 июня 2024 г. 09:55
Ялчин Рафиев: COP29 также направлен на решение проблем здравоохранения
Ялчин Рафиев: COP29 также направлен на решение проблем здравоохранения
18 июня 2024 г. 09:48
В Баку стартовал глобальный саммит Прогнозирование здорового будущего
ФотоВ Баку стартовал глобальный саммит "Прогнозирование здорового будущего"
18 июня 2024 г. 09:35
Члены оргкомитета СОР29 посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST
ФотоЧлены оргкомитета СОР29 посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST
16 июня 2024 г. 15:44
Келли Уиллис: Изменение климата - самая большая угроза для здоровья населения в мире
Келли Уиллис: Изменение климата - самая большая угроза для здоровья населения в мире
15 июня 2024 г. 12:00
С участием волонтеров COP29 организована акция по очистке побережья
ФотоС участием волонтеров COP29 организована акция по очистке побережья
14 июня 2024 г. 18:06
ЕС надеется, что Азербайджан добьется лучших результатов на COP29
ЕС надеется, что Азербайджан добьется лучших результатов на COP29
14 июня 2024 г. 17:12
COP29: Важно коллективно добиться прогресса по основным направлениям Парижского соглашения
COP29: Важно коллективно добиться прогресса по основным направлениям Парижского соглашения
14 июня 2024 г. 15:29
Келли Уиллис: СОР29 даст широкие возможности для реализации инициатив по здравоохранению
Келли Уиллис: СОР29 даст широкие возможности для реализации инициатив по здравоохранению
14 июня 2024 г. 12:23
В Астане проведено совещание по подготовке к СОР29
В Астане проведено совещание по подготовке к СОР29
14 июня 2024 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi