Глава ВОЗ: Климатический кризис также означает кризис здравоохранения

Климатический кризис также означает кризис здравоохранения.

Климатический кризис также означает кризис здравоохранения.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время видеообращения к участникам ежегодно проводимого перед COP глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего" в Баку.

Он отметил, что климатические изменения не обходятся без последствий для здоровья человека: "Без общих усилий эта проблема будет еще более усугубляться".

Глава ВОЗ подчеркнул, что организация тесно сотрудничает с Азербайджаном.