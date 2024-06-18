Глава ВОЗ: Климатический кризис также означает кризис здравоохранения

Климатический кризис также означает кризис здравоохранения.
Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время видеообращения к участникам ежегодно проводимого перед COP глобального саммита "Прогнозирование здорового будущего" в Баку.
Он отметил, что климатические изменения не обходятся без последствий для здоровья человека: "Без общих усилий эта проблема будет еще более усугубляться".
Глава ВОЗ подчеркнул, что организация тесно сотрудничает с Азербайджаном.