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Завсектором: Павильон Азербайджана на Бакинском стадионе вызывает большой интерес

Завсектором: Павильон Азербайджана на Бакинском стадионе вызывает большой интерес На Бакинском стадионе, где проходит COP29, к азербайджанскому павильону наблюдается повышенный интерес.
COP29
11 ноября 2024 г. 12:47
Завсектором: Павильон Азербайджана на Бакинском стадионе вызывает большой интерес

На Бакинском стадионе, где проходит COP29, к азербайджанскому павильону наблюдается повышенный интерес.

Об этом Report сказала заведующая сектором по связям с партнерами COP29 Лейла Махмудова.

По ее словам, азербайджанский павильон The house of solidarity площадью 450 квадратных метров является одним из самых больших на СОР29:

"Помимо элементов COP, здесь также представлены 14 инициатив, выдвинутых Азербайджаном на COP29, видеоролик, отображающий климатический путь Азербайджана, его "зеленое будущее", переход от "черного города" к "белому", устойчивый транспорт и мультикультурализм".

Л.Махмудова отметила, что в павильоне планируется провести 80 мероприятий: "Здесь имеются два конференц-зала и комнаты для двусторонних встреч, где будут проходить мероприятия, а также встречи партнеров COP29".

Завсектором добавила, что павильон Азербайджана уже посетило большое количество гостей.

Фото: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоHead of sector notes increased interest in Azerbaijan Pavilion at Baku Stadium
Версия на азербайджанском языке ФотоSektor müdiri: Bakı Stadionunda Azərbaycan pavilyonuna böyük maraq var

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