Завсектором: Павильон Азербайджана на Бакинском стадионе вызывает большой интерес

На Бакинском стадионе, где проходит COP29, к азербайджанскому павильону наблюдается повышенный интерес.
Об этом Report сказала заведующая сектором по связям с партнерами COP29 Лейла Махмудова.
По ее словам, азербайджанский павильон The house of solidarity площадью 450 квадратных метров является одним из самых больших на СОР29:
"Помимо элементов COP, здесь также представлены 14 инициатив, выдвинутых Азербайджаном на COP29, видеоролик, отображающий климатический путь Азербайджана, его "зеленое будущее", переход от "черного города" к "белому", устойчивый транспорт и мультикультурализм".
Л.Махмудова отметила, что в павильоне планируется провести 80 мероприятий: "Здесь имеются два конференц-зала и комнаты для двусторонних встреч, где будут проходить мероприятия, а также встречи партнеров COP29".
Завсектором добавила, что павильон Азербайджана уже посетило большое количество гостей.
Фото: Вугар Ханларов