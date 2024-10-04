О нас

Глава представительства ЕС поделился публикацией перед офисом COP29

Глава представительства ЕС поделился публикацией перед офисом COP29 Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко поделился публикацией из офиса представительства СOP29.
COP29
4 октября 2024 г. 17:59
Глава представительства ЕС поделился публикацией перед офисом COP29

Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко поделился публикацией из офиса представительства СOP29.

Как передает Report, данную публикацию он разместил на своей странице в соцсети "Х".

На фотографии указано, что до глобальной климатической конференции COP29 в Баку осталось 37 дней.

Ранее сегодня глава представительства ЕС в Баку принял участие в Марше за климатические действия, проходившем в рамках Бакинской климатической недели.

Выступая на этом мероприятии, он поздравил Азербайджан с председательством на предстоящей COP29, высоко оценил усилия страны и проделанную работу по подготовке к столь важной глобальной конференции, посвященной климатическим изменениям.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Head of EU delegation in Baku shares post in front of COP29 Office

Экслюзивные новости

Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
Данни Босс Сингома: Инициатива Баку - шаг к объединению Африки против неоколониализма 
3 октября 2024 г. 14:18
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
Стивен Гамбург: Сокращение выбросов метана в нефтегазовой отрасли - главное условие защиты окружающей среды
3 октября 2024 г. 12:26
Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi