Глава представительства ЕС поделился публикацией перед офисом COP29

Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко поделился публикацией из офиса представительства СOP29.

Глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петер Михалко поделился публикацией из офиса представительства СOP29.

Как передает Report, данную публикацию он разместил на своей странице в соцсети "Х".

На фотографии указано, что до глобальной климатической конференции COP29 в Баку осталось 37 дней.

Ранее сегодня глава представительства ЕС в Баку принял участие в Марше за климатические действия, проходившем в рамках Бакинской климатической недели.

Выступая на этом мероприятии, он поздравил Азербайджан с председательством на предстоящей COP29, высоко оценил усилия страны и проделанную работу по подготовке к столь важной глобальной конференции, посвященной климатическим изменениям.