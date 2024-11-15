О нас

Глава МВФ поделилась публикацией о Баку

Глава МВФ поделилась публикацией о Баку Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, находящаяся в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), поделилась впечатлениями от прогулки по азербайджанской
COP29
15 ноября 2024 г. 01:12
Глава МВФ поделилась публикацией о Баку

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, находящаяся в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), поделилась впечатлениями от прогулки по азербайджанской столице.

Как сообщает Report, в своей публикации в соцсети Х она отметила впечатляющую архитектуру и культурное богатство города, выразив благодарность за искреннее гостеприимство.

"Я нашла время насладиться живописными видами и звуками Баку в рамках COP29. От великолепной архитектуры до богатой культуры, этот захватывающий город действительно очаровывает. Благодарна за искреннее гостеприимство и вдохновляющее общение во время моего визита!", - написала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке IMF rəhbəri Bakı haqqında paylaşım edib

Другие новости из категории

Haber Global: К проходящей в Баку конференции COP29 наблюдается большой интерес
ФотоHaber Global: К проходящей в Баку конференции COP29 наблюдается большой интерес
15 ноября 2024 г. 00:46
Haber Global на COP29: Турция определяет климатическую повестку и призывает к активным действиям
ВидеоHaber Global на COP29: Турция определяет климатическую повестку и призывает к активным действиям
14 ноября 2024 г. 23:34
Известный британский актер выступил на презентации сети Беженцы за климатические действия
Известный британский актер выступил на презентации сети "Беженцы за климатические действия"
14 ноября 2024 г. 22:20
Глава МЧС Кыргызстана: Для эффективного противостояния стихийным бедствиям необходима кооперация - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава МЧС Кыргызстана: Для эффективного противостояния стихийным бедствиям необходима кооперация - ЭКСКЛЮЗИВ
14 ноября 2024 г. 20:39
Азербайджан и Молдова планируют сотрудничать в сфере ВИЭ и повышения энергоэффективности
ФотоАзербайджан и Молдова планируют сотрудничать в сфере ВИЭ и повышения энергоэффективности
14 ноября 2024 г. 20:35
SOCAR Green и Агентство водных ресурсов планируют разработать дорожную карту повышения энергоэффективности
SOCAR Green и Агентство водных ресурсов планируют разработать дорожную карту повышения энергоэффективности
14 ноября 2024 г. 20:23
Страны ОТГ налаживают партнерство по климату, инновациям, зеленой экономике и торговле
ФотоСтраны ОТГ налаживают партнерство по климату, инновациям, зеленой экономике и торговле
14 ноября 2024 г. 19:45
Министр экологии Кыргызстана: Доступ к климатическому финансированию должен быть упрощен - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр экологии Кыргызстана: Доступ к климатическому финансированию должен быть упрощен - ЭКСКЛЮЗИВ
14 ноября 2024 г. 19:38
На COP29 подписана Декларация сотрудничества в борьбе с изменением климата и защите ледников
ФотоНа COP29 подписана Декларация сотрудничества в борьбе с изменением климата и защите ледников
14 ноября 2024 г. 19:38
Регенеративное сельское хозяйство: как мелкие фермеры становятся ключом к устойчивому развитию
Регенеративное сельское хозяйство: как мелкие фермеры становятся ключом к устойчивому развитию
14 ноября 2024 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi