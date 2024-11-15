Глава МВФ поделилась публикацией о Баку

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, находящаяся в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), поделилась впечатлениями от прогулки по азербайджанской

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, находящаяся в Баку для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), поделилась впечатлениями от прогулки по азербайджанской столице.

Как сообщает Report , в своей публикации в соцсети Х она отметила впечатляющую архитектуру и культурное богатство города, выразив благодарность за искреннее гостеприимство.

"Я нашла время насладиться живописными видами и звуками Баку в рамках COP29. От великолепной архитектуры до богатой культуры, этот захватывающий город действительно очаровывает. Благодарна за искреннее гостеприимство и вдохновляющее общение во время моего визита!", - написала она.