Глава Минсельхоза Азербайджана: Деградация почв создает угрозу для экосистем и продбезопасности

17:11

Около 40% мировых почвенных ресурсов подвержены деградации, что создает угрозу для экосистем, продовольственной безопасности и водных ресурсов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на круглом столе "Деградация земель и изменение климата: возможности для укрепления сотрудничества между странами Центральной Азии, Кавказа и засушливых регионов в области потерь, ущерба и адаптации" в рамках COP29 в Баку.

"В последние десятилетия неустойчивые сельскохозяйственные практики, вырубка лесов, расширение городов и растущее влияние изменения климата ускорили процесс деградации почв во всем мире. По данным Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD), ежегодно из-за деградации теряется около 12 млн гектаров плодородных земель", - отметил министр.

В свете современных вызовов Мамедов отметил важность сотрудничества в области цифровой трансформации сельского хозяйства, передачи технологий и обмена передовым опытом для достижения устойчивого развития.

Он также подчеркнул, что для снижения негативного воздействия изменения климата на аграрный сектор и более эффективного использования существующих земельных и водных ресурсов расширяется применение современных технологий, поддерживается развитие климатически оптимизированных сельскохозяйственных систем. Государство оказывает поддержку фермерам в виде различных льгот и кредитов для внедрения современных ирригационных систем, предотвращения деградации почв и повышения плодородия.