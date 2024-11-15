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Глава Минэнерго: Баку придает большое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии в реализации проектов ВИЭ

Глава Минэнерго: Баку придает большое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии в реализации проектов ВИЭ Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии в реализации региональных проектов возобновляемой энергетики.
COP29
15 ноября 2024 г. 09:00
Глава Минэнерго: Баку придает большое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии в реализации проектов ВИЭ

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии в реализации региональных проектов возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на "Инвестиционном форуме по энергетическому переходу для Центральной Азии", проходящем в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"В последние годы страны Центральной Азии реализуют важные проекты с целью использования богатых возобновляемых энергетических ресурсов региона и предложения важных решений для энергетической устойчивости. Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии в реализации региональных проектов возобновляемой энергетики. В этом контексте мы наладили сотрудничество по стратегической инициативе для реализации проекта "Зеленая энергия Центральная Азия - Азербайджан". Эта инициатива направлена на усиление роли стран в переходе к "зеленой" энергии и укрепление энергетической безопасности. Такие усилия создают привлекательные возможности для международных инвесторов", - подчеркнул он.

По словам министра, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) запускает инициативу под названием "Ускоренное партнерство для возобновляемой энергетики в Центральной Азии" с целью достижения "зеленой" и инклюзивной экономической трансформации в регионе.

"Мы верим, что устраняя основные препятствия и укрепляя региональное сотрудничество, это партнерство окажет значительную поддержку в достижении целей Центральной Азии в области возобновляемой энергетики, повышении энергетической безопасности и достижении глобальных климатических целей", - заключил Парвиз Шахбазов.

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Версия на английском языке Energy minister: Baku attaches great importance to co-op with Central Asian countries in implementing renewable energy projects
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Mərkəzi Asiya ölkələri ilə bərpa olunan enerji layihələri üzrə əməkdaşlığa önəm veririk"

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