Глава Минэнерго: Баку придает большое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии в реализации проектов ВИЭ

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии в реализации региональных проектов возобновляемой энергетики.

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии в реализации региональных проектов возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report , об этом заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на "Инвестиционном форуме по энергетическому переходу для Центральной Азии", проходящем в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

"В последние годы страны Центральной Азии реализуют важные проекты с целью использования богатых возобновляемых энергетических ресурсов региона и предложения важных решений для энергетической устойчивости. Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со странами Центральной Азии в реализации региональных проектов возобновляемой энергетики. В этом контексте мы наладили сотрудничество по стратегической инициативе для реализации проекта "Зеленая энергия Центральная Азия - Азербайджан". Эта инициатива направлена на усиление роли стран в переходе к "зеленой" энергии и укрепление энергетической безопасности. Такие усилия создают привлекательные возможности для международных инвесторов", - подчеркнул он.

По словам министра, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) запускает инициативу под названием "Ускоренное партнерство для возобновляемой энергетики в Центральной Азии" с целью достижения "зеленой" и инклюзивной экономической трансформации в регионе.

"Мы верим, что устраняя основные препятствия и укрепляя региональное сотрудничество, это партнерство окажет значительную поддержку в достижении целей Центральной Азии в области возобновляемой энергетики, повышении энергетической безопасности и достижении глобальных климатических целей", - заключил Парвиз Шахбазов.