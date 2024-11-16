Глава Минэкономики обсудил с гендиректором Cisco Systems совершенствование инновационной экосистемы

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках COP29 провел встречу с главным вице-президентом, генеральным директором по устойчивому развитию компании Cisco Systems Мэри де Висоцски.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках COP29 провел встречу с главным вице-президентом, генеральным директором по устойчивому развитию компании Cisco Systems Мэри де Висоцски.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, на встрече были рассмотрены возможности продвижения совместной деятельности по применению современных технологий, поддерживающих развитие устойчивой экономики и совершенствование инновационной экосистемы.

Также были обсуждены вопросы достижения прогресса в бизнес-сфере, а также развитии человеческого капитала, обеспечения формирования экономического роста на устойчивой основе и повышения эффективности климатических действий за счет использования технологических возможностей. Особое внимание было уделено повышению эффективности деятельности субъектов предпринимательства за счет использования искусственного интеллекта, а также использованию инновационных решений в сферах сельского и водного хозяйства.

Были рассмотрены диверсификация деятельности компании в нашей стране и новые возможности сотрудничества в этом контексте.

Стороны отметили важные перспективы обеспечения глобальной синергии для достижения целей устойчивого развития.

В целях реализации потенциала сотрудничества состоялся обмен мнениями по обновлению инфраструктуры, совершенствованию применения инноваций, расширению охвата цифровой экономики, стимулированию использования современных технологий, а также оценки возможностей организации совместного производства.