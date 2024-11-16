Глава Минэкономики обсудил с гендиректором Cisco Systems совершенствование инновационной экосистемы

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках COP29 провел встречу с главным вице-президентом, генеральным директором по устойчивому развитию компании Cisco Systems Мэри де Висоцски.
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Также были обсуждены вопросы достижения прогресса в бизнес-сфере, а также развитии человеческого капитала, обеспечения формирования экономического роста на устойчивой основе и повышения эффективности климатических действий за счет использования технологических возможностей. Особое внимание было уделено повышению эффективности деятельности субъектов предпринимательства за счет использования искусственного интеллекта, а также использованию инновационных решений в сферах сельского и водного хозяйства.
Были рассмотрены диверсификация деятельности компании в нашей стране и новые возможности сотрудничества в этом контексте.
Стороны отметили важные перспективы обеспечения глобальной синергии для достижения целей устойчивого развития.
В целях реализации потенциала сотрудничества состоялся обмен мнениями по обновлению инфраструктуры, совершенствованию применения инноваций, расширению охвата цифровой экономики, стимулированию использования современных технологий, а также оценки возможностей организации совместного производства.