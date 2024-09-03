О нас

Глава Минэкологии Узбекистана: Проведение СОР29 в Азербайджане важно и для Центральной Азии

Глава Минэкологии Узбекистана: Проведение СОР29 в Азербайджане важно и для Центральной Азии Узбекистан уважает усилия Азербайджана в подготовке к предстоящему СОР29.ия Азербайджана в подготовке к предстоящему СОР29.
COP29
3 сентября 2024 г. 09:42
Глава Минэкологии Узбекистана: Проведение СОР29 в Азербайджане важно и для Центральной Азии

Узбекистан приветствует усилия Азербайджана в подготовке к предстоящей глобальной климатической конференции СОР29.

Как передает Report, об этом сказал министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов во вторник в ходе диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" в Баку.

Он отметил, что проведение столь важного глобального мероприятия, как СОР29 в Баку важно не только для Азербайджана и Южно-Кавказского региона, но и для Центральной Азии.

"В рамках председательства Азербайджана страны региона смогут представить свои национальные планы и рассказать о своих инициативах в борьбе с глобальными климатическими изменениями", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Özbəkistanın ekologiya naziri: COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi Mərkəzi Asiya üçün də vacibdir
Версия на английском языке Uzbekistan minister: COP29 in Azerbaijan crucial for Central Asia's climate action

Самое читаемое

Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
Павла Дурова освободили из-под стражи для доставки в суд и возможного предъявления обвинения
28 августа 2024 г. 18:19
В Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
ФотоВ Азербайджане киберпреступники украли полмиллиона манатов со счетов граждан
29 августа 2024 г. 12:16
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
Наводнения в Бангладеш оставили без крова 1,24 млн семей
28 августа 2024 г. 18:10
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
В Баку ожидается 37, в районах - 38 градусов тепла
28 августа 2024 г. 12:27
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
Синоптики предупредили об усилении ветра в регионах Азербайджана
30 августа 2024 г. 15:28
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия
2 сентября 2024 г. 11:00
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
В Азербайджане отбывают пожизненное заключение 14 иностранцев
29 августа 2024 г. 11:47
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
Захарова: Россия знакома с программой Азербайджана по реинтеграции армянского населения
28 августа 2024 г. 18:13
Прогноз погоды на последний день августа
Прогноз погоды на последний день августа
30 августа 2024 г. 12:51
В Турции сегодня отмечают День победы
В Турции сегодня отмечают День победы
30 августа 2024 г. 08:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi