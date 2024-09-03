Глава Минэкологии Узбекистана: Проведение СОР29 в Азербайджане важно и для Центральной Азии

Узбекистан уважает усилия Азербайджана в подготовке к предстоящему СОР29.ия Азербайджана в подготовке к предстоящему СОР29.

Узбекистан приветствует усилия Азербайджана в подготовке к предстоящей глобальной климатической конференции СОР29.

Как передает Report, об этом сказал министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана Азиз Абдухакимов во вторник в ходе диалога высокого уровня "Повышение прозрачности климатических вопросов посредством всеобщего участия в Расширенной системе прозрачности (ETF)" в Баку.

Он отметил, что проведение столь важного глобального мероприятия, как СОР29 в Баку важно не только для Азербайджана и Южно-Кавказского региона, но и для Центральной Азии.

"В рамках председательства Азербайджана страны региона смогут представить свои национальные планы и рассказать о своих инициативах в борьбе с глобальными климатическими изменениями", - сказал он.