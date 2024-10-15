Глава МИД Восточного Тимора: Правительство Азербайджана активно готовится к COP29

Правительство Азербайджана активно готовится к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), и мы высоко оцениваем деятельность страны на фоне проведения этого важного мероприятия.

Правительство Азербайджана активно готовится к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), и мы высоко оцениваем деятельность страны на фоне проведения этого важного мероприятия.

Об этом в беседе с корреспондентом американского бюро Report заявил министр иностранных дел Восточного Тимора Бендито дос Сантос Фрейтас.

"Изменение климата и его последствия - повышение уровня моря, с другой стороны, засуха и нехватка воды - являются одними из ключевых проблем, с которыми борется весь мир. Поэтому я считаю, что COP29 чрезвычайно важен. В прошлом году на COP28 были приняты действительно очень важные решения. Проведение COP29 в Азербайджане очень важно для стран региона и мира. Мы ожидаем принятия важных решений на COP29", - сказал глава МИД.

Министр также отметил, что между Восточным Тимором и Азербайджаном налажено двустороннее сотрудничество во многих областях.

"Наш лидер посетил Азербайджан в прошлом году и провел очень важные встречи. Кроме того, были приняты решения о двустороннем сотрудничестве между правительственными чиновниками обеих стран. Наше сотрудничество построено на прочном фундаменте. Кроме того, мы надеемся на расширение сотрудничества по многим направлениям. В рамках COP29 также запланированы встречи по этим вопросам", - заключил глава МИД.