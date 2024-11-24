Глава МИД Великобритании: Соглашение на COP29 является критически важным шагом

Соглашение, достигнутое на COP29, является критически важным шагом.

Соглашение, достигнутое на COP29, является критически важным шагом.

Как передает Report , об этом написал на своей странице в Х министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

"Новая цель климатического финансирования поможет ускорить глобальные действия по борьбе с изменением климата, которые имеют решающее значение для будущего процветания и безопасности Великобритании, а также для защиты планеты от усугубляющегося климатического кризиса", - говорится в публикации.

Напомним, что на COP29 в Баку по итогам продолжавшихся до поздней ночи переговоров был достигнут прорывной консенсус о создании нового климатического финансового ориентира - "Цели финансирования Баку" (Baku Finance Goal).

Механизм предусматривает мобилизацию $1,3 трлн ежегодно для развития климатических проектов в развивающихся странах к 2035 году.

Центральной частью новой цели является обязательство развитых стран выделять не менее $300 млрд в год на климатические проекты для развивающихся государств. Это в три раза превышает прежнюю цель в $100 млрд, установленную ранее.