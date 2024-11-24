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Глава МИД Великобритании: Соглашение на COP29 является критически важным шагом

Глава МИД Великобритании: Соглашение на COP29 является критически важным шагом Соглашение, достигнутое на COP29, является критически важным шагом.
COP29
24 ноября 2024 г. 15:15
Глава МИД Великобритании: Соглашение на COP29 является критически важным шагом

Соглашение, достигнутое на COP29, является критически важным шагом.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Х министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

"Новая цель климатического финансирования поможет ускорить глобальные действия по борьбе с изменением климата, которые имеют решающее значение для будущего процветания и безопасности Великобритании, а также для защиты планеты от усугубляющегося климатического кризиса", - говорится в публикации.

Напомним, что на COP29 в Баку по итогам продолжавшихся до поздней ночи переговоров был достигнут прорывной консенсус о создании нового климатического финансового ориентира - "Цели финансирования Баку" (Baku Finance Goal).

Механизм предусматривает мобилизацию $1,3 трлн ежегодно для развития климатических проектов в развивающихся странах к 2035 году.

Центральной частью новой цели является обязательство развитых стран выделять не менее $300 млрд в год на климатические проекты для развивающихся государств. Это в три раза превышает прежнюю цель в $100 млрд, установленную ранее.

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Версия на английском языке UK foreign secretary calls COP29 agreement 'a critical step'
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın xarici işlər naziri: COP29 sazişi vacib bir addımdır

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