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Глава МИД подчеркнул важность COP29 для Кыргызстана

Глава МИД подчеркнул важность COP29 для Кыргызстана Мы внимательно следим за подготовкой Азербайджана к COP29 и можем с уверенностью сказать, что Баку хорошо готовится к проведению COP29.
COP29
25 сентября 2024 г. 23:35
Глава МИД подчеркнул важность COP29 для Кыргызстана

Мы внимательно следим за подготовкой Азербайджана к COP29 и можем с уверенностью сказать, что Баку хорошо готовится к проведению COP29.

Об этом корреспонденту американского бюро Report сказал министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев.

"COP - это очень важная платформа, которая в основном обсуждает климатические проблемы и объединяет международное сообщество. Этот COP очень важен для нас. Потому что мы будем искать решение климатических проблем нашей страны на COP29.

Как вы знаете, Кыргызстан - страна, где много гор. В нашей стране более 11 тысяч ледников. В прошлом году многие из этих ледников растаяли. Таяние ледников вызывает оползни, и решение этой проблемы для нас крайне важно. На COP29 мы организуем большую выставку вместе с другими братскими странами - Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном и Турцией", - сказал министр.

Ж. Кулубаев также пожелал Азербайджану успехов в председательстве на COP.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan XİN rəhbəri: COP29 bizim üçün olduqca vacibdir

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