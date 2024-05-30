Глава МИД: Пакистан поддерживает председательство Азербайджана в СOP29

Пакистан будет полностью поддерживать Азербайджан во время его председательства на СOP29.

Пакистан полностью поддерживает Азербайджан во время его председательства в СOP29.

Как передает Report, об этом глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Исламабаде.

По его словам, Пакистан и Азербайджан будут укреплять сотрудничество в области борьбы с изменением климата и в сфере возобновляемых источников энергии.

"Поздравляем нашу братскую страну, Азербайджан, с избранием на проведение мероприятия СOP29 в городе Баку. На нашей сегодняшней встрече я сказал министру иностранных дел, что Пакистан будет полностью поддерживать Азербайджан во время его председательства в СOP29. Мы также обсудили наше сотрудничество, региональные и глобальные события. Обе наши страны твердо привержены международному праву. Пакистан и Азербайджан имеют долгую историю сотрудничества на многосторонних платформах. Мы продолжим поддерживать друг друга и в будущем, в том числе в ОИС и ОЭС. Мы ценим последовательную поддержку Азербайджана", - сказал глава МИД Пакистана.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.