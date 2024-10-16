Глава МИД Кот-д'Ивуара: Азербайджан, принимающий COP29, активно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами

Азербайджан, принимающий 29-й сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), прислушивается и активно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами.

Азербайджан, принимающий 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), прислушивается и активно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами.

Об этом корреспонденту американского бюро Report заявил министр иностранных дел Кот-д'Ивуара Каку Хуаджа Леон Адом.

Министр добавил, что он внимательно следит за деятельностью азербайджанской команды COP.

"Они проводят встречи со странами, борющимися с последствиями изменения климата, устанавливают контакты со всеми сторонами. Это важный вопрос, потому что для достижения успешных результатов мы должны действовать вместе. Мы проинформировали правительство Азербайджана о климатических проблемах в нашей стране. До COP29 осталось очень мало времени, и мы верим, что в Баку мы добьемся положительной динамики", - заявил глава ведомства.

Каку Хуаджа Леон Адом также сообщил, что впервые посетит Азербайджан в рамках COP29.