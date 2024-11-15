О нас

Глава МИД Азербайджана: Конкретной даты следующей встречи с Арменией пока нет

Глава МИД Азербайджана: Конкретной даты следующей встречи с Арменией пока нет 12:20
COP29
15 ноября 2024 г. 12:32
Глава МИД Азербайджана: Конкретной даты следующей встречи с Арменией пока нет

В настоящее время внимание азербайджанской делегации сосредоточено на COP29, и встреча с армянской стороной для обсуждения проекта мирного договора до декабря невозможна.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, такая встреча может состояться в декабре или январе следующего года, однако конкретной договоренности по этому поводу пока нет.

В ответ на заявления армянской стороны о предложении по открытию коммуникаций между двумя странами, Байрамов напомнил, что это не новая тема: "В Трехстороннем заявлении 2020 года имеется специальный пункт касательно этого вопроса. Там есть обязательства, которые взяла на себя Армения".

Глава МИД отметил, что если в связи с этим нет объявлений, нет официальных документов, если Армения не начала никаких действий в этом направлении, то это означает, что все еще есть открытые вопросы: "Азербайджан уже длительное время активно ведет работу по созданию транспортной коммуникационной инфраструктуры на своей территории, и эта инфраструктура в ближайшее время будет проложена до границы с Арменией".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Minister: No specific date set for next meeting with Armenia
Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: Ermənistan tərəfi ilə növbəti görüş haqqında konkret tarix yoxdur

Экслюзивные новости

Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
13 ноября 2024 г. 11:19
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
13 ноября 2024 г. 10:41
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi