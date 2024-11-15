Глава МИД Азербайджана: Конкретной даты следующей встречи с Арменией пока нет

12:20

В настоящее время внимание азербайджанской делегации сосредоточено на COP29, и встреча с армянской стороной для обсуждения проекта мирного договора до декабря невозможна.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, такая встреча может состояться в декабре или январе следующего года, однако конкретной договоренности по этому поводу пока нет.

В ответ на заявления армянской стороны о предложении по открытию коммуникаций между двумя странами, Байрамов напомнил, что это не новая тема: "В Трехстороннем заявлении 2020 года имеется специальный пункт касательно этого вопроса. Там есть обязательства, которые взяла на себя Армения".

Глава МИД отметил, что если в связи с этим нет объявлений, нет официальных документов, если Армения не начала никаких действий в этом направлении, то это означает, что все еще есть открытые вопросы: "Азербайджан уже длительное время активно ведет работу по созданию транспортной коммуникационной инфраструктуры на своей территории, и эта инфраструктура в ближайшее время будет проложена до границы с Арменией".