Глава комитета: 30-летняя оккупация Арменией уничтожила экологию Карабаха и Восточного Зангезура

30-летняя оккупация Арменией привела к уничтожению экологии Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова заявила на дискуссии "Взаимосвязь гендера, климата и безопасности: роль женщин в усилиях по защите и восстановлению окружающей среды на территориях, затронутых конфликтами" в рамках COP29.

Она подчеркнула, что Азербайджан создал законодательную базу и осуществляет меры по восстановлению региона и поддержке вынужденных переселенцев.

"Во время оккупации деградация окружающей среды оказала значительное влияние на общественное здоровье, особенно на беременных женщин и молодых матерей. Загрязнение и ограниченный доступ к медицинским услугам увеличили число осложнений, связанных с репродуктивным здоровьем", - сказала Гусейнова.

В ответ на эти проблемы Азербайджан принял Закон "Об охране здоровья населения" (1997), который акцентирует внимание на здоровье женщин и девочек, проживающих в сельской местности и на пострадавших от конфликта территориях, а также на безопасной практике репродуктивного здоровья. Этот закон и другие нормативно-правовые акты направлены на восстановительные работы в Карабахе и соответствуют целям COP29 по обеспечению равенства в здравоохранении для уязвимых групп населения, подчеркнула она.

Гусейнова также добавила, что в результате карабахского конфликта около миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами, из которых более 500 тысяч - женщины и более 300 тысяч - дети. Азербайджан продолжает реализовывать программы поддержки этих граждан.

"Азербайджан имеет успешный опыт сотрудничества с международными организациями в поддержке переселенцев, что признается и на уровне ООН. В рамках COP29 Азербайджан готов поделиться этим опытом, представив проекты, направленные на качество жизни, здоровья, устойчивые средства к существованию и экологическую безопасность", - сказала глава парламентского комитета.