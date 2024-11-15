Глава JBIC заявил о намерении внести вклад в достижение углеродной нейтральности

Японский банк международного сотрудничества (JBIC) намерен внести вклад в достижение углеродной нейтральности и решение социальных вопросов в рамках глобальных вызовов.

Японский банк международного сотрудничества (JBIC) намерен внести вклад в достижение углеродной нейтральности и решение социальных вопросов в рамках глобальных вызовов.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор банка Нобумицу Хаяши на мероприятии "Трудности и достижения", организованном в рамках COP29.

По его словам, JBIC является одним из немногих учреждений, оказывающих финансовую поддержку проектам в сфере природного газа.

Хаяши отметил, что Азия остро ощущает потребность в природном газе, и проекты в этой сфере получают постоянную поддержку. При этом особое внимание уделяется тому, чтобы эти проекты были экологически чистыми, подчеркнул он.

"В прошлом году в рамках COP28 мы взяли на себя обязательство направить 3 млрд долларов США "зеленого финансирования" одной из Национальных нефтегазовых компаний. Эта компания поставила цель достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2045 году и активно работает над развитием возобновляемой энергии, водорода и аммиака. Наше "зеленое финансирование" нацелено на поддержку этих усилий", - сказал он.

Нобумицу Хаяши выразил надежду, что конференция COP29 станет дополнительным стимулом для принятия реальных шагов.