О нас

Глава GRA высоко оценила деятельность Азербайджана по COP29

Глава GRA высоко оценила деятельность Азербайджана по COP29 Команда COP29 продемонстрировала, насколько критически важна возобновляемая энергия. Мы высоко оцениваем деятельность Азербайджана по COP29.
COP29
25 сентября 2024 г. 06:40
Глава GRA высоко оценила деятельность Азербайджана по COP29

Команда COP29 продемонстрировала, насколько критически важна возобновляемая энергия. Мы высоко оцениваем деятельность Азербайджана по COP29.

Об этом корреспонденту американского бюро Report заявила исполнительный директор Совета по долговременному хранению энергии (LDES Council) и председатель Глобального альянса возобновляемой энергии (Global Renewables Alliance) Джулия Соудер.

По ее словам, партнеры COP29 успешно сотрудничают и серьезно готовятся к этому мероприятию.

"Мы действительно с большим волнением ожидаем COP29. Глобальный альянс возобновляемой энергии вместе с государственными и частными партнерами стремится развивать связи на основе инициативы, уже отмеченной президентом COP29. В частности, у нас есть цели, связанные с хранением энергии и сохранением ресурсов. На мероприятии в Вашингтоне команда COP29 продемонстрировала, насколько критически важна возобновляемая энергия, и поэтому мы действительно высоко оцениваем деятельность Азербайджана по COP29. Я также буду на саммите COP29 в Баку и очень этому рада.

Я думаю, что COP29 будет успешным в плане подготовки к COP30, и уверена, что совместное сотрудничество даст высокие результаты. Мы должны работать вместе с партнерами в различных областях, чтобы получить необходимые средства для борьбы с изменением климата и его последствиями. COP29 поможет нам в этом вопросе", - отметила Дж. Соудер.

Она подчеркнула, что Азербайджан богат потенциалом возобновляемых источников энергии.

"Азербайджан - одна из стран с высоким потенциалом в области возобновляемых источников энергии. Когда мы говорим о климатическом финансировании, мы должны думать о доступности использования этой энергии в странах с переходной экономикой. Мы обязательно должны работать в этом направлении", - указала Джулия Соудер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Julia Souder: Azərbaycanın COP29-la bağlı fəaliyyətini yüksək qiymətləndiririk

Другие новости из категории

В ООН состоялось мероприятие высокого уровня, посвященное глобальным инициативам в рамках COP29
ФотоВ ООН состоялось мероприятие высокого уровня, посвященное глобальным инициативам в рамках COP29
25 сентября 2024 г. 02:53
Посол Азербайджана обсудил с украинским министром подготовку к COP29
Посол Азербайджана обсудил с украинским министром подготовку к COP29
24 сентября 2024 г. 20:05
Председательство COP29 и Международная организация по миграции провели круглый стол
ФотоПредседательство COP29 и Международная организация по миграции провели круглый стол
24 сентября 2024 г. 17:16
Бироль: COP29 придаст импульс решению проблемы выбросов метана
Бироль: COP29 придаст импульс решению проблемы выбросов метана
24 сентября 2024 г. 17:12
Саймон Стил: Нам нужно новое соглашение по климатическому финансированию
Саймон Стил: Нам нужно новое соглашение по климатическому финансированию
24 сентября 2024 г. 17:00
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Фатих Бироль: В рамках третьего диалога высокого уровня будут обсуждаться данные МЭА
Фатих Бироль: В рамках третьего диалога высокого уровня будут обсуждаться данные МЭА
24 сентября 2024 г. 14:47
Эксперт: На COP29 будут приняты более гибкие и адаптивные финансовые механизмы
Эксперт: На COP29 будут приняты более гибкие и адаптивные финансовые механизмы
24 сентября 2024 г. 13:41
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Замдиректора ЮНИСЕФ: Азербайджан успешно проведет Конференцию COP29
ФотоЗамдиректора ЮНИСЕФ: Азербайджан успешно проведет Конференцию COP29
24 сентября 2024 г. 00:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi