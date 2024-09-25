Глава GRA высоко оценила деятельность Азербайджана по COP29

Команда COP29 продемонстрировала, насколько критически важна возобновляемая энергия. Мы высоко оцениваем деятельность Азербайджана по COP29.
Об этом корреспонденту американского бюро
По ее словам, партнеры COP29 успешно сотрудничают и серьезно готовятся к этому мероприятию.
"Мы действительно с большим волнением ожидаем COP29. Глобальный альянс возобновляемой энергии вместе с государственными и частными партнерами стремится развивать связи на основе инициативы, уже отмеченной президентом COP29. В частности, у нас есть цели, связанные с хранением энергии и сохранением ресурсов. На мероприятии в Вашингтоне команда COP29 продемонстрировала, насколько критически важна возобновляемая энергия, и поэтому мы действительно высоко оцениваем деятельность Азербайджана по COP29. Я также буду на саммите COP29 в Баку и очень этому рада.
Я думаю, что COP29 будет успешным в плане подготовки к COP30, и уверена, что совместное сотрудничество даст высокие результаты. Мы должны работать вместе с партнерами в различных областях, чтобы получить необходимые средства для борьбы с изменением климата и его последствиями. COP29 поможет нам в этом вопросе", - отметила Дж. Соудер.
Она подчеркнула, что Азербайджан богат потенциалом возобновляемых источников энергии.
"Азербайджан - одна из стран с высоким потенциалом в области возобновляемых источников энергии. Когда мы говорим о климатическом финансировании, мы должны думать о доступности использования этой энергии в странах с переходной экономикой. Мы обязательно должны работать в этом направлении", - указала Джулия Соудер.