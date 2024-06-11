Глава ГМС: Принимаются меры для упрощения поездок участников COP29

Благодаря применению информационно-коммуникационных технологий, принимаются меры для упрощения поездок участников COP29.

Благодаря применению информационно-коммуникационных технологий, принимаются меры для упрощения поездок участников COP29.

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Вусал Гусейнов заявил на форуме по обмену опытом министров Азербайджана и ОАЭ в Баку.

"Азербайджан принял председательство в COP29 от ОАЭ, которые, будучи принимающей страной на COP28, обновили свой опыт в области управления миграцией. На основе такого опыта, а также благодаря применению информационно-коммуникационных технологий принимаются соответствующие меры для облегчения поездок лиц, которые прибудут на COP29", - сказал Вусал Гусейнов.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия столица Азербайджана примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.