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Глава Глобального договора ООН по Азербайджану отметил высокую организацию COP29

Глава Глобального договора ООН по Азербайджану отметил высокую организацию COP29 Сотрудники ООН довольны организацией 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая начала свою работу 11 ноября в Баку.
COP29
12 ноября 2024 г. 13:43
Глава Глобального договора ООН по Азербайджану отметил высокую организацию COP29

Сотрудники ООН довольны организацией 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая начала свою работу 11 ноября в Баку.

Об этом Report заявил глава Глобального договора ООН по Азербайджану Самир Мамедов.

Он отметил, что общественность страны мобилизовалась и воспринимает участие в организации COP29 как большую гордость. По его словам, организаторы мероприятия проявляют высокую ответственность и стремятся улучшить каждый аспект работы.

"Мы довольны всеми аспектами мероприятия. В нашей части конференции собрались около 200 гостей. Представители различных офисов ООН также выразили удовлетворение организацией. Мои коллеги во время официальных и неофициальных обсуждений полностью удовлетворены организацией конференции", - подчеркнул Мамедов.

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Версия на английском языке Head of UN Global Compact for Azerbaijan praises excellent organization of COP29
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Qlobal Sazişinin Azərbaycan üzrə rəhbəri COP29-un təşkilindən razı qaldıqlarını bildirib

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