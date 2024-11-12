Глава Глобального договора ООН по Азербайджану отметил высокую организацию COP29

Сотрудники ООН довольны организацией 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая начала свою работу 11 ноября в Баку.

Сотрудники ООН довольны организацией 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая начала свою работу 11 ноября в Баку.

Об этом Report заявил глава Глобального договора ООН по Азербайджану Самир Мамедов.

Он отметил, что общественность страны мобилизовалась и воспринимает участие в организации COP29 как большую гордость. По его словам, организаторы мероприятия проявляют высокую ответственность и стремятся улучшить каждый аспект работы.

"Мы довольны всеми аспектами мероприятия. В нашей части конференции собрались около 200 гостей. Представители различных офисов ООН также выразили удовлетворение организацией. Мои коллеги во время официальных и неофициальных обсуждений полностью удовлетворены организацией конференции", - подчеркнул Мамедов.