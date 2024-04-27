Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен была приглашена на COP29

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен была приглашена на COP29.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен была приглашена на COP29.

Как передает Report , об этом посол Азербайджана в Бельгии и Люксембурге, глава представительства при Европейском союзе (ЕС) Вагиф Садыгов написал в социальной сети "Х".

"Я выражаю глубокую благодарность Фернандо Андресену-Гимараешу, дипломатическому советнику президента Европейской комиссии, за углубленный обмен мнениями о настоящем и будущем отношений ЕС-Азербайджан. Это также была хорошая возможность вручить письмо-приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен на COP29 которая пройдет в Баку в ноябре этого года", - отметил В.Садыгов.