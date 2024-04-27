Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен была приглашена на COP29

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен была приглашена на COP29.
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"Я выражаю глубокую благодарность Фернандо Андресену-Гимараешу, дипломатическому советнику президента Европейской комиссии, за углубленный обмен мнениями о настоящем и будущем отношений ЕС-Азербайджан. Это также была хорошая возможность вручить письмо-приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен на COP29 которая пройдет в Баку в ноябре этого года", - отметил В.Садыгов.