Глава CGIAR: Миллионы людей в мире страдают от голода

Миллионы людей в мире страдают от голода, из них 350 млн находятся в состоянии крайнего голода.

Миллионы людей в мире страдают от голода, из них 350 млн находятся в состоянии крайнего голода.

Как сообщает Report, исполнительный директор Консультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям (CGIAR) Исмахене Элуафи заявила об этом на мероприятии "Климатически устойчивое сельское хозяйство, расширяющее возможности женщин, молодежи и инноваций для устойчивого и справедливого будущего" в рамках COP29.

По ее словам, в центре этого кризиса находится сельское хозяйство, которое напрямую подвержено влиянию изменения климата, но обладает большим потенциалом для решения проблемы голода.

"Сельское хозяйство обеспечивает средства к существованию миллиардов людей и производит продовольствие, от которого зависим мы все. Однако оно более уязвимо к нестабильным погодным условиям, нехватке ресурсов, системному неравенству", - сказала она.

Элуафи добавила, что женщины составляют около 50% сельскохозяйственных работников во многих странах. "Однако в целом они сталкиваются с неравным доступом к ресурсам и технологиям, остаются в стороне от процессов принятия решений. При этом исследования показывают, что расширение прав и возможностей женщин способствует трансформации", - сказала глава CGIAR.