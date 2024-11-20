Глава АЖД: В Азербайджане крупные железнодорожные проекты реализуются в основном за счет госсредств

14:19

В Азербайджане крупные инфраструктурные проекты в железнодорожной сфере реализуются в основном за счет государственных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов на мероприятии на тему "Надежные решения для ускорения железнодорожных операций" в рамках COP29 в Баку.

По его словам, для развития железнодорожной инфраструктуры привлекаются также кредиты от международных финансовых институтов: "Для этого необходима финансовая устойчивость компании, прозрачная деятельность, отчетность и государственные гарантии".

Рустамов отметил, что АЖД эффективно сотрудничает со Всемирным банком и Азиатским банком развития в вопросах привлечения средств на обновление железнодорожной инфраструктуры.

На мероприятии также выступили отдельных стран, международных организаций, международных финансовых институтов. Основными направлениями обсуждений стали вклад железнодорожного транспорта в снижение парниковых выбросов и городскую мобильность, важность дальнейшего развития железнодорожной инфраструктуры.

Также были представлены отчеты Всемирного банка и Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям (MIGA), в которых указана важность финансирования железных дорог и достижения положительные результаты подобных проектов в странах-партнерах.