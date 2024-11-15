Глава Ассоциации: Веками помогавшие людям сохранять природу некоторые местные культуры были уничтожены

Культуры коренных народов, которые способствовали сохранению окружающей среды, были уничтожены.

Культуры коренных народов, которые способствовали сохранению окружающей среды, были уничтожены.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам глава Ассоциации африканских организаций здравоохранения Узодинма Адириедже, участник акции протеста против нарушений прав коренных народов представителями колониальных территорий в рамках COP29.

Он сообщил, что значительную часть из примерно 8-миллиардного населения мира составляют представители коренных народов.

"Коренные народы, проживающие от Африки до Америки, от Азии, Европы до Тихого океана, от Карибского моря до Австралии, представляют собой неотъемлемую часть 8-миллиардного населения мира. Мы здесь для обеспечения благополучия коренного населения Нигерии", - сказал он.

По словам У.Адириедже, в Нигерии права некоторых коренных жителей попираются каждый день: "Некоторые из них были оторваны от своей естественной среды, без предоставления им подходящих, доступных и устойчивых альтернатив. Некоторые местные культуры, которые веками помогали людям сохранять природу, были уничтожены. Пока мир не обратит внимание на коренные народы, наши усилия по контролю над климатом не дадут результатов".