О нас

Глава агентства: Реальный климатический прогресс невозможен без НПО

Глава агентства: Реальный климатический прогресс невозможен без НПО COP29 создает по-настоящему демократическое пространство для 10 тыс. представителей НПО со всего мира и гражданского общества в целом.
COP29
15 ноября 2024 г. 17:07
Глава агентства: Реальный климатический прогресс невозможен без НПО

COP29 создает по-настоящему демократическое пространство для 10 тыс. представителей НПО со всего мира и гражданского общества в целом.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева на мероприятии на тему "Развитие климатической деятельности посредством сотрудничества "Глобальный Юг": Роль НПО".

Она отметила, что мероприятие с участием представителей различных стран отражает экологический приоритет Азербайджана и обеспечивает активное участие народов, наиболее уязвимых к воздействию климата, в формировании климатических решений.

"Вовлечение НПО этих регионов в данный процесс подчеркивает суть сотрудничества "Глобальный Юг". Необходимо помнить о важной роли НПО в действиях по борьбе с изменением климата. Они являются важным мостом между политикой и людьми. Сегодня мы поддерживаем их неустанные усилия. Реальный прогресс в области климата не может быть достигнут без них", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Agentlik rəhbəri: QHT-lərsiz əsl iqlim tərəqqisinə nail olmaq mümkün deyil

Экслюзивные новости

Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
13 ноября 2024 г. 11:19
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
13 ноября 2024 г. 10:41
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi