Глава агентства: Реальный климатический прогресс невозможен без НПО

COP29 создает по-настоящему демократическое пространство для 10 тыс. представителей НПО со всего мира и гражданского общества в целом.

COP29 создает по-настоящему демократическое пространство для 10 тыс. представителей НПО со всего мира и гражданского общества в целом.

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева на мероприятии на тему "Развитие климатической деятельности посредством сотрудничества "Глобальный Юг": Роль НПО".

Она отметила, что мероприятие с участием представителей различных стран отражает экологический приоритет Азербайджана и обеспечивает активное участие народов, наиболее уязвимых к воздействию климата, в формировании климатических решений.

"Вовлечение НПО этих регионов в данный процесс подчеркивает суть сотрудничества "Глобальный Юг". Необходимо помнить о важной роли НПО в действиях по борьбе с изменением климата. Они являются важным мостом между политикой и людьми. Сегодня мы поддерживаем их неустанные усилия. Реальный прогресс в области климата не может быть достигнут без них", - сказала она.