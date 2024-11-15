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Гилад Шадмон: Азербайджан и Израиль обладают богатым опытом сотрудничества в различных сферах

Гилад Шадмон: Азербайджан и Израиль обладают богатым опытом сотрудничества в различных сферах Азербайджан и Израиль обладают богатым опытом сотрудничества в различных сферах, включая образование и безопасность.
COP29
15 ноября 2024 г. 11:43
Гилад Шадмон: Азербайджан и Израиль обладают богатым опытом сотрудничества в различных сферах

Азербайджан и Израиль обладают богатым опытом сотрудничества в различных сферах, включая образование и безопасность.

Об этом в заявлении Report сказал гендиректор Министерства регионального сотрудничества Израиля Гилад Шадмон.

Он выразил признательность за организацию СОР29 на столь высоком уровне.

"Наши страны много лет сотрудничают в области безопасности, образования, финансовой и банковской сферах, а также в вопросах изменения климата, и я уверен, что это сотрудничество вскоре принесет свои плоды", - сказал он.

По мнению Шадмона, азербайджанский и израильский народы обладают схожими чертами характера, что способствует установлению более теплых и близких отношений между ними.

Гендиректор также коснулся Меморандума по сотрудничеству в сфере образования:

"Сегодня мы собираемся подписать документ по образовательной программе, которую планируем осуществить совместно. Документ предусматривает встречи преподавателей из Азербайджана и Израиля для изучения вопроса о том, как донести до учащихся климатические вызовы. Преподаватели из обеих стран будут использовать одну и ту же методику обучения детей. Это позволит совместно реализовывать различные проекты".

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Версия на английском языке Gilad Shadmon: Azerbaijan, Israel have rich co-op experience in various fields
Версия на азербайджанском языке Baş direktor: Azərbaycan və İsrail təhlükəsizlik və digər sahələrdə zəngin əməkdaşlıq təcrübəsinə malikdir - EKSKLÜZİV

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