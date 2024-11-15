Посол Израиля: Надеемся, что меморандум в сфере образования с Азербайджаном перерастет в региональную инициативу

Израиль надеется, что подписание меморандума о сотрудничестве в сфере образования с Азербайджаном побудит другие страны присоединиться к этой программе и сделать ее региональной инициативой по климатическому образованию.

Израиль надеется, что меморандум о сотрудничестве в сфере образования с Азербайджаном перерастет в региональную инициативу, к которой присоединятся и другие страны.

Об этом в интервью Report заявил посол по вопросам климатических изменений и устойчивости Израиля Гидеон Бехар.

"Мы надеемся, что в конечном итоге это перерастет в региональную программу по климатическому образованию, в которой Азербайджан и Израиль будут лидерами, а другие страны присоединятся", - сказал он.

Говоря о проходящих переговорах на СОР29, Бехар выразил удовлетворение тем, что в первый день конференции удалось согласовать статью 6.4 Парижского соглашения.

"Мы считаем, что это открывает большие возможности для бизнеса, а также для улучшения состояния климата. Сегодня нам действительно необходимо избавиться от большого количества СО2 и прочих выбросов в атмосферу", - сказал он.

Бехар также отметил, что израильские компании активно сотрудничают с правительством Азербайджана в области борьбы с климатическими изменениями.

"У нас есть компания по водным ресурсам Mekorot, которая активно сотрудничает с Азербайджаном, поскольку проблема с водными ресурсами становится все более актуальной", - сказал он.

По его словам, технологии по повторному использованию воды, которую используют в Израиле, могут быть применены и в Азербайджане.

"Израиль готов сотрудничать с Азербайджаном во многих областях, в том числе сельского хозяйства. Мы считаем, что между двумя странами существуют хорошие перспективы также и в сферах энергетики и инноваций", - сказал посол.

Посол подчеркнул, что климатическое финансирование является основной темой на СОР29. "Мы понимаем, что развивающиеся страны должны получать больше климатического финансирования, потому что климатический кризис ускоряется, а ущерб и бедствия растут. Поэтому существует необходимость выделять больше средств", - сказал он.

Бехар также поблагодарил Азербайджан за безупречную организацию СОР29.