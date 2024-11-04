GHGSat: Ситуация с ростом эмиссий метана ухудшает климатический кризис

Выбросы метана в атмосферу от разработок нефти, газа и угля, мусорных свалок и пр. все еще недостаточно задокументированы. Имеющиеся данные - это только вершина айсберга - вместо сокращения они растут, что углубляет климатический кризис с учетом более сил

Выбросы метана в атмосферу от разработок нефти, газа и угля, мусорных свалок и пр. все еще недостаточно задокументированы. Имеющиеся данные - это только вершина айсберга - вместо сокращения они растут, что углубляет климатический кризис с учетом более сильного влияния метана на эти процессы.

Как сообщает Report со ссылкой на AP, об этом заявил глава GHGSat, компании, отслеживающей эмиссии метана с помощью спутников, Стефан Жермен.

По его словам, вместо улучшения проблема становится хуже. "В прошлом году мы обнаружили больше выбросов, чем когда-либо ранее", - сказал Жермен. С конца 2023 года спутники компании зафиксировали около 20 000 объектов по всему миру, которые классифицируются как "суперэмиттеры", выделяющие не менее 100 килограммов метана в час. Это серьезный скачок по сравнению с годом ранее, когда было обнаружено 15 000 подобных объектов.

На брифинге накануне COP29 в Баку Жермен сообщил, что это округленные данные для демонстрации того, что происходит после того, как в прошлом году на COP28 в Дубае страны обязались сократить выбросы.

В 2023 году 50 нефтяных компаний, на которые приходится почти половина мировой добычи углеводородов, подписали обязательство практически полностью исключить выбросы метана и прекратить рутинное сжигание газа к 2030 году.

Жермен считает, что рост выбросов во многом объясняется прежде всего тем, что развивающиеся страны все еще сильно зависят от ископаемого топлива.

Согласно данным, наибольшая доля выбросов приходится на Северную Америку и Евразию, причем в Канаде основные выбросы связаны со свалками. Недавние исследования показывают, что американские нефте-газовые скважины, трубопроводы и компрессорные станции выбрасывают в три раза больше метана, чем оценивает правительство.

Исследование, опубликованное в сентябре, показало, что уровень метана в воздухе повышается, что делает изменение климата намного более серьезным, чем если бы это происходило только из-за углекислого и других парниковых газов.