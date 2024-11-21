О нас

Германский министр: Бакинский диалог по воде станет важным стимулом для реализации конкретных мер

Германский министр: Бакинский диалог по воде станет важным стимулом для реализации конкретных мер
COP29
21 ноября 2024 г. 13:42
Германский министр: Бакинский диалог по воде станет важным стимулом для реализации конкретных мер

Бакинский диалог по воде для климатических действий станет важным стимулом для обсуждений и реализации конкретных мер.

Как сообщает Report, об этом заявила министр окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке на мероприятии по водным ресурсам в рамках COP29.

"Мы сталкиваемся с более частыми засухами, нехваткой воды и разрушительными наводнениями. Вода должна быть не символом кризиса, а важной частью решения. Мы высоко ценим внимание, которое уделяется водному вопросу на COP. Бакинский диалог может сыграть важную роль в углубленных обсуждениях и реализации конкретных мер", - отметила министр.

Штеффи Лемке подчеркнула необходимость интеграции водного вопроса в различные политические области. По ее словам, водная политика должна стать основой национальных адаптационных планов.

"Бакинский диалог служит важной платформой для глобального управления водными ресурсами. Мы можем многому научиться друг у друга в сфере управления водными ресурсами. Германия готова активно участвовать в этом процессе. Мы должны объединить усилия для защиты воды как источника жизни", - добавила министр.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Almaniyalı nazir: “Su üzrə Bakı Dialoqu konkret fəaliyyətlərə böyük töhfə verə bilər”

Экслюзивные новости

Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
Министр Доминики: Азербайджан проводит большую работу по достижению договоренностей между сторонами
20 ноября 2024 г. 11:32
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
Министр энергетики Румынии: Бухарест с нетерпением ожидает создания энергетического моста с Баку
19 ноября 2024 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi