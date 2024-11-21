Германский министр: Бакинский диалог по воде станет важным стимулом для реализации конкретных мер

Бакинский диалог по воде для климатических действий станет важным стимулом для обсуждений и реализации конкретных мер.

Как сообщает Report, об этом заявила министр окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке на мероприятии по водным ресурсам в рамках COP29.

"Мы сталкиваемся с более частыми засухами, нехваткой воды и разрушительными наводнениями. Вода должна быть не символом кризиса, а важной частью решения. Мы высоко ценим внимание, которое уделяется водному вопросу на COP. Бакинский диалог может сыграть важную роль в углубленных обсуждениях и реализации конкретных мер", - отметила министр.

Штеффи Лемке подчеркнула необходимость интеграции водного вопроса в различные политические области. По ее словам, водная политика должна стать основой национальных адаптационных планов.

"Бакинский диалог служит важной платформой для глобального управления водными ресурсами. Мы можем многому научиться друг у друга в сфере управления водными ресурсами. Германия готова активно участвовать в этом процессе. Мы должны объединить усилия для защиты воды как источника жизни", - добавила министр.