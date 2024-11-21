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Германия будет выделять ежегодно 1 млрд евро на финансирование биоразнообразия

Германия будет выделять ежегодно 1 млрд евро на финансирование биоразнообразия Необходимо тесное сотрудничество в планировании климатических действий.
COP29
21 ноября 2024 г. 17:42
Германия будет выделять ежегодно 1 млрд евро на финансирование биоразнообразия

Необходимо тесное сотрудничество в планировании климатических действий.

Как сообщает Report, об этом сказала министр окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке на мероприятии в рамках COP29.

По ее словам, начиная со следующего года Германия будет ежегодно выделять 1 млрд евро на финансирование биоразнообразия как часть обязательств по климатическому финансированию.

"Мы работаем с Европейским банком реконструкции и развития над созданием окна финансирования для частных инвестиций в природные решения. Министерство окружающей среды Германии выделит 8 млн евро на эти цели. Мы создаем финансовые стимулы для инвестиций. Нам нужны четкие решения для координации климатических действий и защиты биоразнообразия", - сказала она.

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Версия на английском языке Germany to allocate €1 billion annually for biodiversity financing
Версия на азербайджанском языке Almaniya biomüxtəlifliyi maliyyələşdirmək üçün hər il 1 milyard avro ayıracaq

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