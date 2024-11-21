Германия будет выделять ежегодно 1 млрд евро на финансирование биоразнообразия

Необходимо тесное сотрудничество в планировании климатических действий.

Необходимо тесное сотрудничество в планировании климатических действий.

Как сообщает Report, об этом сказала министр окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке на мероприятии в рамках COP29.

По ее словам, начиная со следующего года Германия будет ежегодно выделять 1 млрд евро на финансирование биоразнообразия как часть обязательств по климатическому финансированию.

"Мы работаем с Европейским банком реконструкции и развития над созданием окна финансирования для частных инвестиций в природные решения. Министерство окружающей среды Германии выделит 8 млн евро на эти цели. Мы создаем финансовые стимулы для инвестиций. Нам нужны четкие решения для координации климатических действий и защиты биоразнообразия", - сказала она.