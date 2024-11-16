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Генсек ВМО: В борьбе с изменением климата необходима модернизация системы прогноза погоды

Генсек ВМО: В борьбе с изменением климата необходима модернизация системы прогноза погоды В борьбе с изменением климата важна модернизация системы прогнозирования погоды.
COP29
16 ноября 2024 г. 14:29
Генсек ВМО: В борьбе с изменением климата необходима модернизация системы прогноза погоды

В борьбе с изменением климата важна модернизация системы прогнозирования погоды.

Как сообщает Report, об этом заявила генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Селеста Сауло на мероприятии в рамках COP29.

По ее словам, даже удержание климатической нормы на уровне 1,5 градусов по-прежнему требует серьезных мер по адаптации к последствиям изменения климата, поэтому всеобщий доступ к системам раннего предупреждения является не только мерой безопасности, но даже необходимостью.

"Более половины стран мира, особенно страны Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, имеют системы раннего предупреждения. Отчеты показывают, что охват системы раннего предупреждения находится на самом высоком уровне с 2015 года. Более 30 стран приняли инициативу "Раннее предупреждение для всех". Такие государства, как Эфиопия, Фиджи, Мальдивы, Пакистан, Сомали и Тонга, следуют этому примеру. Я поздравляю Азербайджан с его экологическим докладом и усилиями по борьбе с изменением климата", - сказала Сауло.

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Версия на азербайджанском языке WMO-nun Baş katibi: İqlim dəyişmələri ilə mübarizədə hava proqnozları sisteminin modernləşdirilməsi vacibdir

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