Генсек ОТГ уверен в успешном проведении СOP29

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев выразил уверенность в успешном проведении 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев выразил уверенность в успешном проведении 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как заявил Report генеральный секретарь ОТГ, проведение сегодня в Баку VI Всемирного форума по межкультурному диалогу - это важный этап в подготовке к предстоящему COP29.

“Сегодняшний форум – это начало такого большого мероприятия как СOP29, которому мы все очень рады. Надеюсь и уверен, что это мероприятие пройдет успешно. Сегодня и следующие 2-3 дня будут обсуждаться многие темы: изменения климата, религия. Тема сегодняшнего форума говорит, что только через диалог надо решать все проблемы, включая войны, конфликты, природные катаклизмы и так далее", - сказал Омуралиев.

Отметим, что в ноябре этого года Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).