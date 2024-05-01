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Генсек ОТГ уверен в успешном проведении СOP29

Генсек ОТГ уверен в успешном проведении СOP29 Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев выразил уверенность в успешном проведении 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
COP29
1 мая 2024 г. 16:52
Генсек ОТГ уверен в успешном проведении СOP29

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев выразил уверенность в успешном проведении 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как заявил Report генеральный секретарь ОТГ, проведение сегодня в Баку VI Всемирного форума по межкультурному диалогу - это важный этап в подготовке к предстоящему COP29.

“Сегодняшний форум – это начало такого большого мероприятия как СOP29, которому мы все очень рады. Надеюсь и уверен, что это мероприятие пройдет успешно. Сегодня и следующие 2-3 дня будут обсуждаться многие темы: изменения климата, религия. Тема сегодняшнего форума говорит, что только через диалог надо решать все проблемы, включая войны, конфликты, природные катаклизмы и так далее", - сказал Омуралиев.

Отметим, что в ноябре этого года Азербайджан примет 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

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