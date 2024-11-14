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Генсек ОТГ: Тюркские государства заинтересованы в решении климатических проблем

Генсек ОТГ: Тюркские государства заинтересованы в решении климатических проблем Тюркские государства заинтересованы в решении проблем, связанных с изменением климата, и активно участвуют в климатических действиях.
COP29
14 ноября 2024 г. 09:32
Генсек ОТГ: Тюркские государства заинтересованы в решении климатических проблем

Тюркские государства заинтересованы в решении проблем, связанных с изменением климата, и активно участвуют в климатических действиях.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

"Ни одна страна не может решить климатические проблемы в одиночку. Страны ОТГ также прилагают совместные усилия в этом направлении", - сказал генсек.

По его словам, ОТГ последовательно реализует собственные инициативы по климатической повестке.

"Одной из тем неформального форума в Шуше был климат. Мы также принимали важные соглашения на саммите ОТГ в Бишкеке. Сегодня же мы объединяем усилия на площадке COP29", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке TDT Baş katibi: Türk dövlətləri iqlim problemlərinin həllində maraqlıdır
Версия на английском языке OTS Secretary General: Turkic states interested in solving climate problems

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