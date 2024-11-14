Генсек ОТГ: Тюркские государства заинтересованы в решении климатических проблем

Тюркские государства заинтересованы в решении проблем, связанных с изменением климата, и активно участвуют в климатических действиях.

Тюркские государства заинтересованы в решении проблем, связанных с изменением климата, и активно участвуют в климатических действиях.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

"Ни одна страна не может решить климатические проблемы в одиночку. Страны ОТГ также прилагают совместные усилия в этом направлении", - сказал генсек.

По его словам, ОТГ последовательно реализует собственные инициативы по климатической повестке.

"Одной из тем неформального форума в Шуше был климат. Мы также принимали важные соглашения на саммите ОТГ в Бишкеке. Сегодня же мы объединяем усилия на площадке COP29", - сказал он.