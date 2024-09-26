Генсек ОТГ: Проведение COP29 в Азербайджане крайне важно для государств региона

Проведение COP29 в Азербайджане имеет большое значение для всех государств региона.

Проведение COP29 в Азербайджане имеет большое значение для всех государств региона.

Об этом корреспонденту американского бюро Report заявил Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

Он рассказал о неформальном заседании Совета министров иностранных дел ОТГ, проведенном в Нью-Йорке в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Братский Азербайджан впервые в регионе получил статус страны, принимающей COP. Азербайджан будет представлять тюркский мир на этом важном глобальном мероприятии. Это будет очень важная встреча с точки зрения привлечения внимания к климатическим проблемам в тюркском мире. Мы всегда говорим, что вместе мы сильнее. Весь тюркский мир мобилизовал все свои силы на фоне проведения COP в Азербайджане. В Организации тюркских государств проводятся мероприятия, связанные с подготовкой Азербайджана к COP. В рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча глав МИД братских стран. На встрече у нас была возможность обсудить климатические вопросы с участием стран-участниц ОТГ. Такие встречи будут продолжаться в течение всего периода подготовки к COP", - подчеркнул К.Омуралиев.

Дипломат выразил уверенность, что Азербайджан проведет COP на высшем уровне.

"Азербайджан и раньше принимал у себя множество международных мероприятий мирового масштаба, и можно сказать, что это уже стало традицией. Правительство Азербайджана уже оправдало доверие международного сообщества, и я думаю, что и на этот раз оно проведет очень успешную конференцию", - добавил генсек ОТГ.