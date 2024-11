Генсек ОТГ: На COP29 предпринимаются смелые шаги к "зеленому" будущему тюркских государств

В рамках COP29 в Баку предпринимаются смелые шаги к более "зеленому" будущему тюркских государств.

Как сообщает Report, об этом Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев написал в соцсети "X".

Он также подчеркнул, что для него большая честь выступить на первом заседании министров окружающей среды и экологии стран ОТГ в рамках COP29.