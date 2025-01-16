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Генсек ООН призывает к полноценному выполнению решений, принятых на COP29

Генсек ООН призывает к полноценному выполнению решений, принятых на COP29 Финансовое соглашение, достигнутое на COP29, необходимо реализовать в полном объеме.
COP29
16 января 2025 г. 10:01
Генсек ООН призывает к полноценному выполнению решений, принятых на COP29

Финансовое соглашение, достигнутое по итогам Конференции сторон ООН по климату (COP29) в Баку, необходимо реализовать в полном объеме.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил в своем обращении к Генеральной Ассамблее, говоря о приоритетах организации на 2025 год.

"Будем способствовать внедрению ценообразования на выбросы углерода и сокращению субсидий на ископаемое топливо. И будем поддерживать председательства COP29 [Азербайджан] и COP30 [Бразилию] в разработке надежной дорожной карты по мобилизации, как было согласовано на COP29, 1,3 трлн долларов в год, необходимых для поддержки мер по борьбе с изменением климата в развивающихся странах", - отметил генсек ООН.

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Версия на английском языке UN secretary general calls for full implementation of decisions adopted at COP29
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Baş katibi: COP29-da qəbul edilmiş qərarlar tam şəkildə yerinə yetirilməlidir

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