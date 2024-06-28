Генсек ООН посетит СОР29 в Баку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует приехать в Баку для участия в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует приехать в Баку для участия в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29).

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил сам Гуттериш.

"Да, конечно, - сказал он в ответ на вопрос о планах посетить конференцию. - Я всегда посещал конференции COP, я приезжаю на их начало и окончание".

"Я ожидаю, что именно она станет моментом перемен в том смысле, что наступит момент глобального признания того, что мы движемся к пропасти", - добавил Гутерриш.

Отметим, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.