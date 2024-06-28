Генсек ООН: На СOP29 должны быть приняты решительные меры в рамках климатической справедливости

Развитые страны должны взять на себя свои обязательства и внести более эффективный вклад в решение проблем, стоящих перед развивающимися странами под давлением изменения климата

На 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре, должны быть приняты решительные меры в рамках климатической справедливости с учетом интересов развивающихся стран.

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, каждый из последних 12 месяцев становился жарче предыдущего. Впервые ученые говорят, что в ближайшие несколько лет мы, вполне вероятно, столкнемся с превышением значения в 1,5 градуса в глобальном потеплении, что, конечно, не означает необратимости.

"Но мы находимся в очень драматичном моменте истории. Я бы хотел, чтобы на этой конференции были приняты какие-то решительные меры, но опять же в рамках климатической справедливости с учетом интересов развивающихся стран, которые не вносят вклад в изменение климата, но сильно страдают. Это касается как малых островов, которые видят повышение уровня моря, так и африканских стран, где засуха оказывает разрушительное воздействие на население. Если мы можем принять решения, которые обратят вспять тенденцию изменения климата, но в то же время будут реагировать на потребности тех развивающихся стран, которые испытывают драматические последствия и нуждаются в ресурсах, это будет значительным шагом вперед", - заявил Генсек ООН.

Он отметил, что развитые страны должны взять на себя свои обязательства и внести более эффективный вклад в решение проблем, стоящих перед развивающимися странами под давлением изменения климата.